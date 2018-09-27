Военные из Нидерландов прибыли без зимней формы на учения в Норвегию
- © U.S. / Spc. John Cress Jr.
Отмечается, что так как Вооружённые силы Нидерландов не закупили обмундирование для своих солдат, они должны будут приобрести его самостоятельно.
Статс-секретарь Минобороны Нидерландов Барбара Виссер заявила, что в ведомстве не ожидали, что осенью в Норвегии будут низкие температуры. По её словам, на осенних учениях в Латвии тёплая форма не понадобилась.
Она отметила, что армия должна выплатить военнослужащим компенсацию на покупку униформы.
Ранее сообщалось, что истребители НАТО проведут тренировочные полёты над Эстонией.