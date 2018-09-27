Военные из Нидерландов прибыли без зимней формы на учения в Норвегию

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Военнослужащие из Нидерландов прибыли в Норвегию на учения НАТО без зимней формы, забыв, что в скандинавской стране осенью может быть холодно, пишет Aftenposten.
Военные из Нидерландов прибыли без зимней формы на учения в Норвегию
  • © U.S. / Spc. John Cress Jr.

Отмечается, что так как Вооружённые силы Нидерландов не закупили обмундирование для своих солдат, они должны будут приобрести его самостоятельно. 

Статс-секретарь Минобороны Нидерландов Барбара Виссер заявила, что в ведомстве не ожидали, что осенью в Норвегии будут низкие температуры. По её словам, на осенних учениях в Латвии тёплая форма не понадобилась.

Она отметила, что армия должна выплатить военнослужащим компенсацию на покупку униформы.

Ранее сообщалось, что истребители НАТО проведут тренировочные полёты над Эстонией.

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