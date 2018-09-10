Истребители НАТО проведут тренировочные полёты над Эстонией

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Истребители ВВС Германии Eurofighter с понедельника, 10 сентября, вновь начнут проводить тренировочные полёты над территорией Эстонии на низких высотах.

Об этом сообщает пресс-служба главного штаба эстонских Сил обороны.

«В течение рабочей недели истребители ВВС Германии Eurofighter будут проводить тренировочные полёты в воздушном пространстве Эстонии. Полёты будут проходить на высоте не менее 152 метров вдали от населённых пунктов», — цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее Министерство обороны Эстонии приняло решение 27 августа возобновить полёты истребителей НАТО над страной, которые были приостановлены после ошибочного пуска ракеты самолётом ВВС Испании.

7 августа стало известно, что испанский истребитель по ошибке выпустил боевую ракету над Эстонией. 

К настоящему моменту снаряд не найден.

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