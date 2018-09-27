Путин и Курц проведут встречу в Петербурге

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский заявил, что канцлер Австрии Себастьян Курц на следующей неделе посетит Санкт-Петербург.

Как сообщает РИА Новости, в ходе визита планируется встреча с президентом России Владимиром Путиным.

«На следующей неделе федеральный канцлер посетит Санкт-Петербург. Это будет уже четвёртая встреча Путина и Курца в этом году, что показывает особый характер наших двусторонних отношений и их позитивную динамику», — сказал посол.

Он также отметил, что Путин и Курц обсудят реализацию договорённостей, достигнутых в Вене.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на помощника российского лидера Юрия Ушакова писала, что Путин в октябре проведёт переговоры с Курцем.