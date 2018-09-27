Путин и Курц проведут встречу в Петербурге
- Reuters
Как сообщает РИА Новости, в ходе визита планируется встреча с президентом России Владимиром Путиным.
«На следующей неделе федеральный канцлер посетит Санкт-Петербург. Это будет уже четвёртая встреча Путина и Курца в этом году, что показывает особый характер наших двусторонних отношений и их позитивную динамику», — сказал посол.
Он также отметил, что Путин и Курц обсудят реализацию договорённостей, достигнутых в Вене.
Ранее газета «Известия» со ссылкой на помощника российского лидера Юрия Ушакова писала, что Путин в октябре проведёт переговоры с Курцем.