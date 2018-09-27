СМИ: На юге Франции при вооружённом нападении погиб глава полиции города

Начальник муниципальной полиции города Родез на юге Франции Паскаль Филоэ получил смертельное ранение ножом в результате нападения злоумышленника. Об этом информирует BFM.

Филоэ был доставлен в больницу в критическом состоянии и скончался через несколько часов.

Нападавшего — 39-летнего мужчину, который переехал в Родез несколько месяцев назад, — оперативно задержали.

По данным СМИ, мотивом нападения была месть — полицейские ранее изъяли у мужчины нелегально приобретённую бойцовскую собаку.

Отмечается, что до этого подозреваемый привлекался к ответственности за кражу, насилие и незаконный оборот наркотиков.

Ранее в Париже при нападении мужчины с ножом пострадали семь человек.