СМИ: На юге Франции при вооружённом нападении погиб глава полиции города
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Филоэ был доставлен в больницу в критическом состоянии и скончался через несколько часов.
Нападавшего — 39-летнего мужчину, который переехал в Родез несколько месяцев назад, — оперативно задержали.
По данным СМИ, мотивом нападения была месть — полицейские ранее изъяли у мужчины нелегально приобретённую бойцовскую собаку.
Отмечается, что до этого подозреваемый привлекался к ответственности за кражу, насилие и незаконный оборот наркотиков.
Ранее в Париже при нападении мужчины с ножом пострадали семь человек.