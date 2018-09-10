В результате нападения вооружённого ножом мужчины в Париже пострадали семь человек

В результате нападения вооружённого ножом мужчины на прохожих во французской столице семь человек получили ранения, сообщает BFMTV.

Отмечается, что ЧП произошло возле кинотеатра в 19-м округе Парижа около 22:45 (23:45 мск). По данным телеканала, пятеро из семи пострадавших в настоящее время госпитализированы, они находятся в реанимации. Подозреваемый в совершении преступления задержан. По предварительной информации, инцидент не имеет признаков терроризма. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ранее полиция Великобритании сообщила о «серьёзном инциденте» в городе Барнсли. По данным местных СМИ, вооружённая ножом женщина совершила нападение на мужчину.