В результате нападения вооружённого ножом мужчины в Париже пострадали семь человек

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В результате нападения вооружённого ножом мужчины на прохожих во французской столице семь человек получили ранения, сообщает BFMTV.

Отмечается, что ЧП произошло возле кинотеатра в 19-м округе Парижа около 22:45 (23:45 мск).

По данным телеканала, пятеро из семи пострадавших в настоящее время госпитализированы, они находятся в реанимации.

Подозреваемый в совершении преступления задержан.

По предварительной информации, инцидент не имеет признаков терроризма.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее полиция Великобритании сообщила о «серьёзном инциденте» в городе Барнсли.

По данным местных СМИ, вооружённая ножом женщина совершила нападение на мужчину.

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