В результате нападения вооружённого ножом мужчины в Париже пострадали семь человек
Отмечается, что ЧП произошло возле кинотеатра в 19-м округе Парижа около 22:45 (23:45 мск).
По данным телеканала, пятеро из семи пострадавших в настоящее время госпитализированы, они находятся в реанимации.
Подозреваемый в совершении преступления задержан.
По предварительной информации, инцидент не имеет признаков терроризма.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее полиция Великобритании сообщила о «серьёзном инциденте» в городе Барнсли.
По данным местных СМИ, вооружённая ножом женщина совершила нападение на мужчину.