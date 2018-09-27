В результате шторма «Ксенофонт» в Греции затонули четыре судна

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В Салониках, а также на островах Калимнос и Эвбея затонули четыре корабля в результате обрушившегося на Аттику штормового ветра.
В результате шторма «Ксенофонт» в Греции затонули четыре судна
  • © Wassilios Aswestopoulos/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные местных экстренных служб.

Отмечается, что из-за последствий непогоды сломаны сотни деревьев, затоплены несколько судов, закрыты детские образовательные учреждения, а также прервано паромное сообщение.

В августе в пожарной службе Греции сообщили, что число жертв природных пожаров, бушевавших в Восточной Аттике, возросло до 97.

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