В Госдуме прокомментировали сходство костюмов Трампа и Порошенко на совместном фото

Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов в беседе с ФАН прокомментировал сходство костюмов президентов США и Украины Дональда Трампа и Петра Порошенко на совместной фотографии.

«Это явно не совпадение, а попытка заявить главе такой большой страны, как США, о своих намерениях. Это попытка сделать ему приятно», — заявил депутат.

Как считает Милонов, ответственность за случившееся несёт не только Порошенко, но и его окружение, поскольку с украинским лидером работают консультанты и помощники, которые должны следить за его дресс-кодом.

Со своей стороны, украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в беседе с НСН отметил, что Трамп задал моду на так называемый президентский красный галстук.

«На Украине это модно. Многие политики, которые мечтают о больших политических вершинах, о политическом Эвересте, носят красные галстуки, повязанные именно так, как у Трампа», — рассказал он.

Он не исключил, что с этим связано сходство дресс-кодов двух президентов.

По мнению эксперта, Порошенко вряд ли специально оделся «под Трампа» для совместного фото.

Ранее сообщалось, что фотографию выложил в Twitter пресс-секретарь украинского лидера Станислав Цеголко.