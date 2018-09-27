В Госдуме прокомментировали сходство костюмов Трампа и Порошенко на совместном фото

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Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов в беседе с ФАН прокомментировал сходство костюмов президентов США и Украины Дональда Трампа и Петра Порошенко на совместной фотографии.
В Госдуме прокомментировали сходство костюмов Трампа и Порошенко на совместном фото
  • © Shealah Craighead/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Это явно не совпадение, а попытка заявить главе такой большой страны, как США, о своих намерениях. Это попытка сделать ему приятно», — заявил депутат.

Как считает Милонов, ответственность за случившееся несёт не только Порошенко, но и его окружение, поскольку с украинским лидером работают консультанты и помощники, которые должны следить за его дресс-кодом.

Со своей стороны, украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в беседе с НСН отметил, что Трамп задал моду на так называемый президентский красный галстук.

«На Украине это модно. Многие политики, которые мечтают о больших политических вершинах, о политическом Эвересте, носят красные галстуки, повязанные именно так, как у Трампа», — рассказал он.

Он не исключил, что с этим связано сходство дресс-кодов двух президентов.

По мнению эксперта, Порошенко вряд ли специально оделся «под Трампа» для совместного фото.

Ранее сообщалось, что фотографию выложил в Twitter пресс-секретарь украинского лидера Станислав Цеголко.

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