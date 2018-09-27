В соцсетях обсуждают совместное фото Порошенко и Трампа с жёнами

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Пользователи социальных сетей отреагировали на фото американского лидера Дональда Трампа с президентом Украины Петром Порошенко и их супругами Меланьей и Мариной.

Отмечается, что фотографию выложил в Twitter пресс-секретарь украинского лидера Станислав Цеголко.

«Когда даже дресс-код символизирует единство позиций стратегических партнёров»,— отметил Цеголко.

При этом некоторым пользователям соцсети фото показалось смешным.

«Я бы сказал, что дресс-код из одного гардероба», — написал один из пользователей.

Кто-то отметил, что Порошенко выглядит как охранник Трампа.

«Cколько за возможность сфотографироваться с Трампом рядом заплатили?» — написал другой пользователь.

Ранее в интернете высмеяли костюм министра иностранных дел Украины Павла Климкина на совместном фото с главами МИД России, Германии и Франции.

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