В соцсетях обсуждают совместное фото Порошенко и Трампа с жёнами
Отмечается, что фотографию выложил в Twitter пресс-секретарь украинского лидера Станислав Цеголко.
Коли навіть дрескод символізує єдність позицій стратегічних партнерів pic.twitter.com/1SfcwRAAYW— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 26 сентября 2018 г.
«Когда даже дресс-код символизирует единство позиций стратегических партнёров»,— отметил Цеголко.
При этом некоторым пользователям соцсети фото показалось смешным.
«Я бы сказал, что дресс-код из одного гардероба», — написал один из пользователей.
Кто-то отметил, что Порошенко выглядит как охранник Трампа.
«Cколько за возможность сфотографироваться с Трампом рядом заплатили?» — написал другой пользователь.
Ранее в интернете высмеяли костюм министра иностранных дел Украины Павла Климкина на совместном фото с главами МИД России, Германии и Франции.