Лавров: Россия готова сделать всё возможное для воссоединения Южной Кореи и КНДР

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия готова сделать всё возможное в помощи воссоединению Северной и Южной Корей, сообщается на сайте РИА Новости.

«Мы будем готовы всячески содействовать тому, чтобы Корейский полуостров воссоединялся, создалась экономическая, транспортная инфраструктура», — заявил Лавров на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке во время встречи с главой МИД КНДР Ли Ён Хо.

Кроме этого, он поздравил Ли «с успешным проведением саммита двух Корей в Пхеньяне».

Лавров также отметил важность возможности проведения совместной встречи с двумя главами МИД Северной и Южной Корей, так как «это хорошая возможность, чтобы посмотреть», как все три стороны продвигаются в совместном сотрудничестве.

Лавров также пригласил главу МИД КНДР в Москву.

Ранее МИД России поприветствовал договорённости между лидерами КНДР Ким Чен Ыном и Южной Кореи Мун Чжэ Ином, которые были достигнуты в ходе межкорейского саммита в Пхеньяне.