Лавров: Россия готова сделать всё возможное для воссоединения Южной Кореи и КНДР

Короткая ссылка
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия готова сделать всё возможное в помощи воссоединению Северной и Южной Корей, сообщается на сайте РИА Новости.
Лавров: Россия готова сделать всё возможное для воссоединения Южной Кореи и КНДР
  • © Revierfoto
  • globallookpress.com

«Мы будем готовы всячески содействовать тому, чтобы Корейский полуостров воссоединялся, создалась экономическая, транспортная инфраструктура», — заявил Лавров на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке во время встречи с главой МИД КНДР Ли Ён Хо.

Кроме этого, он поздравил Ли «с успешным проведением саммита двух Корей в Пхеньяне».

Лавров также отметил важность возможности проведения совместной встречи с двумя главами МИД Северной и Южной Корей, так как «это хорошая возможность, чтобы посмотреть», как все три стороны продвигаются в совместном сотрудничестве.

Лавров также пригласил главу МИД КНДР в Москву.

Ранее МИД России поприветствовал договорённости между лидерами КНДР Ким Чен Ыном и Южной Кореи Мун Чжэ Ином, которые были достигнуты в ходе межкорейского саммита в Пхеньяне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить