Эксперт оценил намерение США не позволить ЕС обходить антииранские санкции
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«Со слабостью и непоследовательностью Евросоюза, наверное, как ни прискорбно, можно согласиться. Он в последнее время перестал себя рекомендовать как ответственный и серьёзный партнёр», — заявил Штоль.
По его словам, у ЕС очень большая зависимость от Соединённых Штатов, поэтому высказанная Болтоном позиция имеет право на существование.
Что касается иранской сделки, то, по мнению эксперта, Евросоюз будет стремиться к продавливанию своей позиции по продолжению сотрудничества в ряде областей.
Ранее политолог Максим Жаров в беседе с ФАН прокомментировал намерение участников сделки с Ираном создать специальный механизм для расчётов с Тегераном в условиях восстановления санкций США.