Эксперт оценил намерение США не позволить ЕС обходить антииранские санкции

Заведующий кафедрой регионального управления Института государственной службы и управления РАНХиГС Владимир Штоль в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил слова советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона о том, что американская сторона не позволит странам Евросоюза или кому-то ещё обходить санкции, введённые Вашингтоном против Ирана.

«Со слабостью и непоследовательностью Евросоюза, наверное, как ни прискорбно, можно согласиться. Он в последнее время перестал себя рекомендовать как ответственный и серьёзный партнёр», — заявил Штоль.

По его словам, у ЕС очень большая зависимость от Соединённых Штатов, поэтому высказанная Болтоном позиция имеет право на существование.

Что касается иранской сделки, то, по мнению эксперта, Евросоюз будет стремиться к продавливанию своей позиции по продолжению сотрудничества в ряде областей.

Ранее политолог Максим Жаров в беседе с ФАН прокомментировал намерение участников сделки с Ираном создать специальный механизм для расчётов с Тегераном в условиях восстановления санкций США.