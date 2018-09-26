Лавров: Россия предостерегает от новых ударов по Сирии под инсценированным предлогом
- РИА Новости
Об этом российский министр заявил в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.
«Мы предостерегаем от новых ударов по территории Сирийской Арабской Республики под очередным инсценированным предлогом. Это стало бы грубым нарушением Устава ООН, подорвало бы усилия по продвижению политического урегулирования в этой многострадальной стране», — сказал Лавров.
Он также подчеркнул, что правительство Сирии уничтожило весь свой арсенал химического оружия в соответствии с российско-американской договорённостью от 2013 года, которая была закреплена в резолюции Совбеза ООН и решениях организаций по запрещению химического оружия.
RT ведёт онлайн-трансляцию заседания.