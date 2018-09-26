Лавров: Россия предостерегает от новых ударов по Сирии под инсценированным предлогом

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия предостерегает от новых ударов по Сирии под надуманными предлогами.

Об этом российский министр заявил в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.

«Мы предостерегаем от новых ударов по территории Сирийской Арабской Республики под очередным инсценированным предлогом. Это стало бы грубым нарушением Устава ООН, подорвало бы усилия по продвижению политического урегулирования в этой многострадальной стране», — сказал Лавров.

Он также подчеркнул, что правительство Сирии уничтожило весь свой арсенал химического оружия в соответствии с российско-американской договорённостью от 2013 года, которая была закреплена в резолюции Совбеза ООН и решениях организаций по запрещению химического оружия.

RT ведёт онлайн-трансляцию заседания.