Эксперт прокомментировал санкционную политику США в отношении России

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Экономист и политолог Александр Дудчак в беседе с ФАН прокомментировал санкционную политику США в отношении России.
Эксперт прокомментировал санкционную политику США в отношении России
  • © Werner Dieterich
  • globallookpress.com

«Сейчас Соединённые Штаты ещё пытаются как-то объяснить появление такого списка, но это явление временное — скоро они просто будут говорить о том, что вводят санкции против определённых компаний», — сказал Дудчак.

По его словам, эти предприятия попали в список не потому, что сделали что-то плохое для США, а потому, что американцам нужно соблюсти свои экономические интересы.

«Отвечать надо, естественно, адекватно. Чтобы наши заокеанские партнёры поняли, что подобные выходки для них бесследно не пройдут», — считает эксперт.

Ранее в Госдуме связали введение США новых санкций против 12 российских компаний с выборами.

В августе профессор РУДН, политолог Юрий Почта в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал реакцию Китая на санкции США, когда официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин раскритиковала новые меры Вашингтона в отношении Москвы.

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