Помпео обвинил Россию в намерении «осложнить жизнь» американцам

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия пытается «осложнить жизнь» американцам, в частности, путём вмешательства в выборы.

«У меня нет сомнений, что Россия прилагает все усилия, чтобы осложнить жизнь американцам», — сказал он в интервью CBS.

Помпео заверил, что Вашингтон принимает все меры для недопущения вмешательства в грядущие выборы в конгресс со стороны России, Китая, Ирана и КНДР.

«Нынешняя администрация США оказывает сопротивление России сильнее, чем какая-либо другая со времён холодной войны», — отметил он.

Ранее Помпео пригрозил России серьёзными последствиями при попытке оказать влияние на американские выборы.