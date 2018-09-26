Помпео обвинил Россию в намерении «осложнить жизнь» американцам
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«У меня нет сомнений, что Россия прилагает все усилия, чтобы осложнить жизнь американцам», — сказал он в интервью CBS.
Помпео заверил, что Вашингтон принимает все меры для недопущения вмешательства в грядущие выборы в конгресс со стороны России, Китая, Ирана и КНДР.
«Нынешняя администрация США оказывает сопротивление России сильнее, чем какая-либо другая со времён холодной войны», — отметил он.
Ранее Помпео пригрозил России серьёзными последствиями при попытке оказать влияние на американские выборы.