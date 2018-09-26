Корбин заявил о планах признать Палестинское государство

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Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин заявил, что признает Государство Палестина в том случае, если станет британским премьер-министром.
Корбин заявил о планах признать Палестинское государство
  • Reuters

«Мы поддерживаем политику существования двух государств... И чтобы сделать эту политику реальностью, мы признаем Палестинское государство сразу же, как только сформируем кабинет министров (в случае победы на следующих всеобщих выборах. — RT)», — цитирует его РИА Новости.

В августе стало известно, что власти Колумбии признали Палестину независимым государством.

В январе исполнительный комитет Организации освобождения Палестины призвал провести международную конференцию под эгидой ООН с целью создания независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. 

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