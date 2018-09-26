Корбин заявил о планах признать Палестинское государство
- Reuters
«Мы поддерживаем политику существования двух государств... И чтобы сделать эту политику реальностью, мы признаем Палестинское государство сразу же, как только сформируем кабинет министров (в случае победы на следующих всеобщих выборах. — RT)», — цитирует его РИА Новости.
В августе стало известно, что власти Колумбии признали Палестину независимым государством.
В январе исполнительный комитет Организации освобождения Палестины призвал провести международную конференцию под эгидой ООН с целью создания независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.