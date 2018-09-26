Помпео заявил о высокой вероятности саммита США и КНДР после октября

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Встреча президента Соединённых Штатов Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, скорее всего, состоится после октября, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Помпео заявил о высокой вероятности саммита США и КНДР после октября
  • Reuters

«Новый саммит будет, но его место и время пока не определены... Он может пройти в октябре, но, вероятнее всего, позже», — сказал Помпео в интервью телеканалу CBS.

По его словам, стороны работают над созданием условий для проведения встречи на высшем уровне. Глава Госдепа выразил надежду на то, что саммит состоится скоро.

Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что Трамп и Ким Чен Ын могут встретиться до конца года.

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