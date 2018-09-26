МИД Ирана: США окажутся в изоляции на заседании СБ ООН

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи выразил уверенность в том, что Вашингтон может оказаться в изоляции на заседании Совета Безопасности ООН, которое будет посвящено иранской ядерной программе.

Об этом сообщает агентство Mehr.

«Я уверен, что заседание в среду обернётся против президента США Дональда Трампа и ещё больше изолирует Вашингтон», — отметил Аракчи.

При этом он добавил, что «европейские члены СБ намерены поддержать ядерную сделку и подчёркивают необходимость сохранения приверженности её реализации».

Ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини сообщила, что «пятёрка» по Ирану подтвердила выполнение иранской стороной всех условий договора.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил позицию ЕС, Китая и России по реализации СВПД по иранской ядерной программе.