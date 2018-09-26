МИД Ирана: США окажутся в изоляции на заседании СБ ООН
- Reuters
Об этом сообщает агентство Mehr.
«Я уверен, что заседание в среду обернётся против президента США Дональда Трампа и ещё больше изолирует Вашингтон», — отметил Аракчи.
При этом он добавил, что «европейские члены СБ намерены поддержать ядерную сделку и подчёркивают необходимость сохранения приверженности её реализации».
Ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини сообщила, что «пятёрка» по Ирану подтвердила выполнение иранской стороной всех условий договора.
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил позицию ЕС, Китая и России по реализации СВПД по иранской ядерной программе.