МИД Ирана: США окажутся в изоляции на заседании СБ ООН

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Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи выразил уверенность в том, что Вашингтон может оказаться в изоляции на заседании Совета Безопасности ООН, которое будет посвящено иранской ядерной программе.
МИД Ирана: США окажутся в изоляции на заседании СБ ООН
  • Reuters

Об этом сообщает агентство Mehr.

«Я уверен, что заседание в среду обернётся против президента США Дональда Трампа и ещё больше изолирует Вашингтон», — отметил Аракчи.

При этом он добавил, что «европейские члены СБ намерены поддержать ядерную сделку и подчёркивают необходимость сохранения приверженности её реализации».

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