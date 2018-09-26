СМИ: В Индии пассажира сняли с рейса за попытку зарядить телефон в кабине пилота

Пассажир индийской авиакомпании IndiGo перед вылетом из Мумбая в Калькутту пытался проникнуть в кабину пилота, чтобы зарядить свой мобильный телефон, пишет Hindu.

Отмечается, что пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения и был выведен из самолёта.

«Он был пьян и хотел зарядить свой мобильный телефон. Поэтому он отправился к кабине экипажа», — рассказал представитель полиции.

Сообщается, что в отношении мужчины не стали возбуждать уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Индии 30 пассажиров самолёта авиакомпании Jet Airways пострадали в результате падения давления внутри лайнера.