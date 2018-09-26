СМИ: В Индии пассажира сняли с рейса за попытку зарядить телефон в кабине пилота

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Пассажир индийской авиакомпании IndiGo перед вылетом из Мумбая в Калькутту пытался проникнуть в кабину пилота, чтобы зарядить свой мобильный телефон, пишет Hindu.
СМИ: В Индии пассажира сняли с рейса за попытку зарядить телефон в кабине пилота
  • © pixabay.com

Отмечается, что пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения и был выведен из самолёта.

«Он был пьян и хотел зарядить свой мобильный телефон. Поэтому он отправился к кабине экипажа», — рассказал представитель полиции.

Сообщается, что в отношении мужчины не стали возбуждать уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Индии 30 пассажиров самолёта авиакомпании Jet Airways пострадали в результате падения давления внутри лайнера.

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