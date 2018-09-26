СМИ: В Индии пассажира сняли с рейса за попытку зарядить телефон в кабине пилота
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Отмечается, что пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения и был выведен из самолёта.
«Он был пьян и хотел зарядить свой мобильный телефон. Поэтому он отправился к кабине экипажа», — рассказал представитель полиции.
Сообщается, что в отношении мужчины не стали возбуждать уголовного дела.
Ранее сообщалось, что в Индии 30 пассажиров самолёта авиакомпании Jet Airways пострадали в результате падения давления внутри лайнера.