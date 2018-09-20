В Индии 30 человек пострадали из-за потери давления в самолёте

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В Индии 30 пассажиров самолёта авиакомпании Jet Airways пострадали в результате падения давления внутри лайнера.
В Индии 30 человек пострадали из-за потери давления в самолёте
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «Синьхуа».

Уточняется, что самолёт следовал из Мумбая в Джайпур, когда произошло падение давления и люди стали жаловаться на головные боли, а также кровотечение из носа и ушей.

По данным агентства, всего в момент происшествия на борту лайнера находились 166 человек.

Отмечается, что после произошедшего в самолёте произошёл выброс кислородных масок, а экипаж принял решение вернуться в аэропорт.

По предварительной информации, причиной инцидента могла стать ошибка экипажа или технический сбой.

Ранее Nation News передавал, что в петербургском аэропорту Пулково экстренно приземлился самолёт, летевший из Шанхая в Хельсинки.

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