В Индии 30 человек пострадали из-за потери давления в самолёте
- globallookpress.com
Об этом сообщает «Синьхуа».
Уточняется, что самолёт следовал из Мумбая в Джайпур, когда произошло падение давления и люди стали жаловаться на головные боли, а также кровотечение из носа и ушей.
По данным агентства, всего в момент происшествия на борту лайнера находились 166 человек.
Отмечается, что после произошедшего в самолёте произошёл выброс кислородных масок, а экипаж принял решение вернуться в аэропорт.
По предварительной информации, причиной инцидента могла стать ошибка экипажа или технический сбой.
Ранее Nation News передавал, что в петербургском аэропорту Пулково экстренно приземлился самолёт, летевший из Шанхая в Хельсинки.