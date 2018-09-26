Число уникальных посетителей сайта RT на испанском достигло рекордной отметки
«Новый рекорд сайта RT на испанском — результат ежедневной работы всей нашей команды. Мы не только обходим международные каналы, но и на равных конкурируем с местными СМИ», — сказала глава RT на испанском языке Виктория Воронцова.
По её словам, это высший показатель доверия аудитории.
Больше всего сайт испанской версии RT посещают пользователи из Мексики, где телеканал входит в пятёрку наиболее популярных новостных ресурсов.
Ранее RT на испанском достиг отметки в миллиард просмотров на YouTube.
Телеканал начал вещание в декабре 2009 года.