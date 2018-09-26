Число уникальных посетителей сайта RT на испанском достигло рекордной отметки

Короткая ссылка
Число уникальных посетителей онлайн-портала RT на испанском в августе достигло рекордного уровня — 10,5 млн. По данным SimilarWeb, испанская версия RT на протяжении нескольких месяцев обходит по посещаемости испаноязычные сайты всех международных новостных телеканалов.
Число уникальных посетителей сайта RT на испанском достигло рекордной отметки

    «Новый рекорд сайта RT на испанском — результат ежедневной работы всей нашей команды. Мы не только обходим международные каналы, но и на равных конкурируем с местными СМИ», — сказала глава RT на испанском языке Виктория Воронцова.

    По её словам, это высший показатель доверия аудитории.

    Больше всего сайт испанской версии RT посещают пользователи из Мексики, где телеканал входит в пятёрку наиболее популярных новостных ресурсов.

    Ранее RT на испанском достиг отметки в миллиард просмотров на YouTube.

    Телеканал начал вещание в декабре 2009 года. 

    Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
    Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
    Сегодня в СМИ
    Новости smi2.ru
    Загрузка...
    • Лента новостей
    • Картина дня
    Все новости
    Загрузка...
    18+

    © Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

    Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

    Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

    Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

    Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

    Данный сайт использует файлы cookies

    Подтвердить