В МИД Китая ответили на призыв Трампа бороться с социализмом

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя призывы президента США Дональда Трампа к борьбе с социализмом, заявил, что каждая страна имеет право выбирать свой путь развития и общественно-социальную систему.

«Я считаю, что каждая страна имеет право выбирать свой собственный путь развития и общественно-социальную систему. Решающий голос в том, подходит ли эта система той или иной стране, на мой взгляд, принадлежит гражданам государства», — приводит его слова РИА Новости.

Гэн Шуан добавил, что разжигание противостояния на основе разницы в идеологиях было присуще временам холодной войны. Он отметил, что холодная война окончилась 30 лет назад, а история движется вперёд.

«Китай считает, что большинство стран в мире не хотели бы повернуть время вспять и вернуться к прошлому», — заявил представитель МИД КНР.

Ранее Трамп в ходе выступления на 73-й сессии Генассамблеи ООН призвал все страны мира противостоять социализму.