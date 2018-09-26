Экс-сотрудник АНБ оказался в тюрьме за хранение дома секретных данных

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США был осуждён на 5 лет и 5 месяцев лишения свободы за то, что хранил на своём домашнем компьютере секретные данные.

Об этом сообщаетcя на сайте Минюста США.

Отмечается, что обвиняемый признался в содеянном и пошёл на сделку со следствием.

Согласно имеющимся данным, будучи сотрудником АНБ, Нгя Хоанг Фо в 2010—2015 годах «без разрешения собрал огромные массивы секретной информации национальной обороны и хранил её у себя дома».

«В результате своих действий Фо раскрыл некоторые из наиболее секретных видов разведдеятельности нашей страны и заставил АНБ отказаться от важных инициатив по защите себя и своих оперативных возможностей, что привело к большим экономическим и оперативным затратам», — указывается сообщении ведомства.

В мае в АНБ сообщили о перехвате более 534 млн звонков в 2017 году.