В Чикаго задержали гражданина КНР по обвинению в работе в качестве незарегистрированного агента
Об этом сообщается на сайте Минюста США.
«Цзи Чаоцюнь, 27-летний гражданин Китая, проживавший в Чикаго, был задержан сегодня в Чикаго по обвинению в предполагаемой деятельности на территории США в качестве нелегального агента КНР», — указывает ведомство.
Отмечается, что ему якобы было поручено получить биографическую информацию о восьми людях, чтобы китайская сторона могла их завербовать.
По данным Минюста, в списке числились инженеры и учёные, среди которых были специалисты, работающие в оборонной сфере США.
Ранее СМИ писали, что Министерство юстиции США приказало двум китайским средствам массовой информации зарегистрироваться в качестве иностранных агентов.