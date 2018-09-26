В Чикаго задержали гражданина КНР по обвинению в работе в качестве незарегистрированного агента

Сотрудники спецслужб США задержали в Чикаго гражданина Китая Цзи Чаоцюня. Его подозревают в том, что он осуществлял на американской территории деятельность в качестве незарегистрированного агента своей страны.

Об этом сообщается на сайте Минюста США.

«Цзи Чаоцюнь, 27-летний гражданин Китая, проживавший в Чикаго, был задержан сегодня в Чикаго по обвинению в предполагаемой деятельности на территории США в качестве нелегального агента КНР», — указывает ведомство.

Отмечается, что ему якобы было поручено получить биографическую информацию о восьми людях, чтобы китайская сторона могла их завербовать.

По данным Минюста, в списке числились инженеры и учёные, среди которых были специалисты, работающие в оборонной сфере США.

Ранее СМИ писали, что Министерство юстиции США приказало двум китайским средствам массовой информации зарегистрироваться в качестве иностранных агентов.