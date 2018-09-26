Лавров заявил о несогласии России с отдельными положениями декларации ООН о миротворцах

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Глава МИД России Сергей Лавров, выступая на мероприятии высокого уровня «Действия в поддержку миротворчества» на полях 73-й сессии Генассамблеи ООН, заявил, что российская сторона не согласна с четырьмя моментами в проекте декларации о совместных обязательствах в области миротворчества.

Он заявил, что российская сторона признательна Генсеку ООН Антониу Гутеррешу за представленную декларацию.

По его словам, заложенные в документ принципы в целом задают правильный вектор развития миротворческой деятельности.

«Однако на некоторых моментах мы согласиться не можем. Во-первых, это акцент на сотрудничество с гражданским обществом в ущерб взаимодействию с принимающими правительствами. Во-вторых, стремление поставить в центр мандатов второстепенные и несвойственные миротворчеству задачи, в том числе в области прав человека», — сказал министр. 

Он добавил, что также Москва не может согласиться с тем, что «авторы проекта декларации рассматривают силовые действия в качестве какого-то чудодейственного средства в решении миротворческих задач». Он отметил, что неприемлемо отсутствие в проекте декларации подтверждения координирующей роли специального комитета ГА ООН по ОПМ.  

«Исходим из того, что декларация не имеет особого прецедентного характера, а конкретные формы возможного практического применения её положения должны стать предметом дальнейшего межправительственного согласования», — заключил Лавров.

Также Лавров заявил, что Россия готова развивать контакты между ООН и Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в области миротворчества.

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