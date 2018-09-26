Лавров заявил о готовности развивать контакты между ОДКБ и ООН

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Россия готова развивать контакты между ООН и Организацией Договора о коллективной безопасоности (ОДКБ) в области миротворчества. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на мероприятии высокого уровня «Действия в поддержку миротворчества» на полях 73-й сессии Генассамблеи ООН.

По его словам, Москва поддерживает стремления наращивать тесное взаимодействие ООН с региональными и субрегиональными организациями при проведении операций по поддержанию мира.

«Мы готовы развивать контакты в сфере миротворчества между ООН и ОДКБ», — заявил Лавров. 

Также он отметил, что Россия поддерживает стремление Генсека ООН Антониу Гутерреша совершенствовать миротворческую деятельность организации. 

«Некоторые изменения объективно назрели. Конечно же, базовые принципы миротворчества должны оставаться незыблемыми», — заявил глава российского МИД. 

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что у него состоялась полезная встреча с Лавровым на полях Генассамблеи ООН

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