Иран пообещал отреагировать на «подрывные шаги» в Персидском заливе

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран отреагирует на любые подрывные шаги в Персидском заливе.

По словам Рухани, для Ирана всегда была важна безопасность Персидского и Ормузского проливов.

«Так же как и во время навязанной нам Ираком войны, мы и впредь ответим на любые подрывные действия на этом критически важном водном маршруте», — сказал он на 73-й сессии Генассамблеи ООН.

Также он выступил за создание механизма обеспечения коллективной безопасности в регионе Персидского залива при участии всех стран региона.

Ранее Рухани сообщил, что Тегеран не исключает возможности перекрытия Ормузского пролива.