Иран пообещал отреагировать на «подрывные шаги» в Персидском заливе
- Reuters
По словам Рухани, для Ирана всегда была важна безопасность Персидского и Ормузского проливов.
«Так же как и во время навязанной нам Ираком войны, мы и впредь ответим на любые подрывные действия на этом критически важном водном маршруте», — сказал он на 73-й сессии Генассамблеи ООН.
Также он выступил за создание механизма обеспечения коллективной безопасности в регионе Персидского залива при участии всех стран региона.
Ранее Рухани сообщил, что Тегеран не исключает возможности перекрытия Ормузского пролива.