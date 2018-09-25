Иран пообещал отреагировать на «подрывные шаги» в Персидском заливе

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Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран отреагирует на любые подрывные шаги в Персидском заливе.
Иран пообещал отреагировать на «подрывные шаги» в Персидском заливе
  • Reuters

По словам Рухани, для Ирана всегда была важна безопасность Персидского и Ормузского проливов. 

«Так же как и во время навязанной нам Ираком войны, мы и впредь ответим на любые подрывные действия на этом критически важном водном маршруте», — сказал он на 73-й сессии Генассамблеи ООН.

Также он выступил за создание механизма обеспечения коллективной безопасности в регионе Персидского залива при участии всех стран региона.

Ранее Рухани сообщил, что Тегеран не исключает возможности перекрытия Ормузского пролива.

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