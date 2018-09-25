Трамп: военные Венесуэлы могут очень быстро свергнуть власти
- Reuters
Трамп ответил на вопрос журналистов о том, угрожает ли режим венесуэльского президента Николаса Мадуро национальной безопасности США.
По его словам, «это опасно для безопасности венесуэльцев».
«Это режим, который, честно говоря, очень быстро может быть свергнут военными, если военные решат это сделать. И вы видели, как военные разбежались, как только услышали, что над их головой взорвалась бомба», — заявил Трамп, напомнив о произошедшем покушении на Мадуро.
Он добавил, что «нет ничего хорошего в том, что военные убежали в укрытие».
Также он заявил, что «не думает», что морские пехотинцы США сбежали бы при подобном случае.
Ранее Трамп заявил, что в Венесуэле около 2 млн человек «бежали от страданий», которые им «принёс социалистический режим Мадуро».