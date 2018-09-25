Эксперт оценил позицию ЕС, Китая и России по СВПД

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Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил позицию Евросоюза, Китая и России по реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации с иранской ядерной программой.
Эксперт оценил позицию ЕС, Китая и России по СВПД
  • © Yorick Jansens
  • globallookpress.com

«Что касается европейских стран, России, Китая, то им и нам, безусловно, нет смысла подыгрывать Соединённым Штатам в антииранской политике», — заявил он.

По его словам, Иран — главный поставщик нефти в Индию и Китай, и, соответственно, выходом из СВПД Вашингтон оказывает давление на эти страны.

Если говорить о России, то Москва находится в постоянном контакте с Тегераном по вопросам ценообразования на нефтяном рынке, напомнил эксперт.

Как пояснил Оленченко, у всех стран, которые не поддерживают американские меры против Ирана, свои мотивы, но есть и общее нежелание ломать сложившиеся экономические отношения в пользу одной страны — США.

Эксперт предположил, что позиция ЕС, КНР и России вынудит Вашингтон скорректировать свои действия.

Ранее Россия заявила о поддержке СВПД на министерской встрече «пятёрки» по Ирану.

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