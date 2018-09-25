Эксперт оценил позицию ЕС, Китая и России по СВПД
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- globallookpress.com
«Что касается европейских стран, России, Китая, то им и нам, безусловно, нет смысла подыгрывать Соединённым Штатам в антииранской политике», — заявил он.
По его словам, Иран — главный поставщик нефти в Индию и Китай, и, соответственно, выходом из СВПД Вашингтон оказывает давление на эти страны.
Если говорить о России, то Москва находится в постоянном контакте с Тегераном по вопросам ценообразования на нефтяном рынке, напомнил эксперт.
Как пояснил Оленченко, у всех стран, которые не поддерживают американские меры против Ирана, свои мотивы, но есть и общее нежелание ломать сложившиеся экономические отношения в пользу одной страны — США.
Эксперт предположил, что позиция ЕС, КНР и России вынудит Вашингтон скорректировать свои действия.
Ранее Россия заявила о поддержке СВПД на министерской встрече «пятёрки» по Ирану.