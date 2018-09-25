Оператор «Северного потока — 2» уложил 35 км труб в водах Германии

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Пресс-секретарь компании Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер заявил, что судно Castoro 10 уложило на сегодняшний день по двум ниткам уже около 30—35 км труб газопровода «Северный поток — 2» в водах Германии.
Оператор «Северного потока — 2» уложил 35 км труб в водах Германии
  • ©nord-stream2

«Сейчас Castoro 10 перешло к восточному направлению. Оно проложило уже около 30 км по двум ниткам, а по каждой нитке — около 15 км», — приводит РИА Новости слова Мюллера.

Он отметил, что работы пока ведутся на мелководье — на глубине до 10 м.

По его словам, в ближайшие месяцы второе судно начнёт укладку трубопровода в глубоководной части. Работы в немецких водах должны завершиться до конца 2018 года.

Ранее президент США Дональд Трамп посчитал неуместным, что Германия платит России миллиарды долларов за строительство газопровода «Северный поток — 2».

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