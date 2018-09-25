В Польше прокомментировали решение ЕК подать в суд на страну

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Премьер Польши Матеуш Моравецкий считает спор с Еврокомиссией вокруг судебной реформы результатом недопонимания.
В Польше прокомментировали решение ЕК подать в суд на страну
  • РИА Новости

«Спор в значительной степени вызван непониманием. Непониманием, на чём основывается трансформация», — цитирует его Gazeta Prawna.

Моравецкий добавил, что Польша всегда хотела вести диалог о судебной системе, а обращением в суд ЕК «прерывает этот диалог».

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия приняла решение подать иск в суд Евросоюза на Польшу из-за проводимой в стране судебной реформы.

Политолог Максим Жаров в беседе с ФАН оценил решение ЕК подать в суд на Польшу.






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