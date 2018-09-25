Нетаньяху анонсировал встречу военных делегаций Израиля и России

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о скорой встрече военных делегаций двух стран. Об этом пишет The Times of Israel.

По словам Нетаньяху, они с Путиным договорились, что российские и израильские военные высокопоставленные лица в скором времени встретятся и обсудят продолжение работы механизма по предотвращению конфликтов.

Он также подчеркнул, что Израиль продолжит операции против укрепления Ирана в Сирии.

Ранее военно-политический кабинет Израиля отдал распоряжение вооружённым силам страны продолжать операции против присутствия иранских сил в САР при координации с Россией в сфере безопасности.