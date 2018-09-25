Фрегат «Адмирал Эссен» завершил визит в сицилийский порт
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«Фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» завершил программу делового захода в порт города Мессина на острове Сицилия (Италия) и продолжил выполнение задач в Средиземном море», — сообщил Рулёв.
В ходе визита экипаж корабля посетил памятник русским морякам.
Визит фрегата был приурочен к 110-й годовщине землетрясения 1908 года.
В мае экипаж океанографического исследовательского судна ВМФ России «Адмирал Владимирский» принял участие в возложении венков к памятнику русским морякам на Сицилии, установленному в честь моряков — участников ликвидации последствий землетрясения в Мессинском проливе 1908 года и в спасении населения города.