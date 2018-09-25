Фрегат «Адмирал Эссен» завершил визит в сицилийский порт

Российский фрегат «Адмирал Эссен» завершил деловой визит в сицилийский порт Мессины, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексея Рулёва.

«Фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» завершил программу делового захода в порт города Мессина на острове Сицилия (Италия) и продолжил выполнение задач в Средиземном море», — сообщил Рулёв.

В ходе визита экипаж корабля посетил памятник русским морякам.

Визит фрегата был приурочен к 110-й годовщине землетрясения 1908 года.

В мае экипаж океанографического исследовательского судна ВМФ России «Адмирал Владимирский» принял участие в возложении венков к памятнику русским морякам на Сицилии, установленному в честь моряков — участников ликвидации последствий землетрясения в Мессинском проливе 1908 года и в спасении населения города.