Экипаж судна «Адмирал Владимирский» возложил венки к памятнику русским морякам на Сицилии

Экипаж океанографического исследовательского судна ВМФ России «Адмирал Владимирский» принял участие в возложении венков к памятнику русским морякам на Сицилии. Об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем в распоряжение RT.

Как отмечается, памятник установлен в честь моряков, участвовавших в ликвидации последствий землетрясения в Мессинском проливе 1908 года и в спасении населения города Мессина.

«Прошло 110 лет с тех трагических событий, когда Мессина подверглась разрушительному землетрясению. Русская эскадра под флагом контр-адмирала Владимира Литвинова первой пришла на помощь жителям города. Экипажи линкоров «Цесаревич» и «Слава», крейсеров «Адмирал Макаров» и «Богатырь», гардемарины Морского корпуса, проходящие морскую практику на борту российских кораблей, а также экипажи канонерских лодок «Гиляк» и «Кореец» высадились на берег, извлекли из-под завалов и спасли более 2 тыс. человек. Этот подвиг русских военных моряков помнят на Сицилии и в России», — сказал капитан судна «Адмирал Владимирский» Александр Пышкин.

Как отмечается, для экипажа «Адмирала Владимирского» это был первый визит в Мессину. Судно находится в дальнем походе уже 160 суток. Оно покинет порт Мессины в субботу, 26 мая.