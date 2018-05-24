Экипаж судна «Адмирал Владимирский» возложил венки к памятнику русским морякам на Сицилии

Короткая ссылка
Экипаж океанографического исследовательского судна ВМФ России «Адмирал Владимирский» принял участие в возложении венков к памятнику русским морякам на Сицилии. Об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем в распоряжение RT.
Экипаж судна «Адмирал Владимирский» возложил венки к памятнику русским морякам на Сицилии
  • © Пресс-служба Минобороны

Как отмечается, памятник установлен в честь моряков, участвовавших в ликвидации последствий землетрясения в Мессинском проливе 1908 года и в спасении населения города Мессина.

«Прошло 110 лет с тех трагических событий, когда Мессина подверглась разрушительному землетрясению. Русская эскадра под флагом контр-адмирала Владимира Литвинова первой пришла на помощь жителям города. Экипажи линкоров «Цесаревич» и «Слава», крейсеров «Адмирал Макаров» и «Богатырь», гардемарины Морского корпуса, проходящие морскую практику на борту российских кораблей, а также экипажи канонерских лодок «Гиляк» и «Кореец» высадились на берег, извлекли из-под завалов и спасли более 2 тыс. человек. Этот подвиг русских военных моряков помнят на Сицилии и в России», — сказал капитан судна «Адмирал Владимирский» Александр Пышкин.

Как отмечается, для экипажа «Адмирала Владимирского» это был первый визит в Мессину. Судно находится в дальнем походе уже 160 суток. Оно покинет порт Мессины в субботу, 26 мая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Европа
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить