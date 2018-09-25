Президент Боливии рассказал о попытках США разделить Латинскую Америку

Президент Боливии Эво Моралес в интервью RT на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке рассказал о попытках Соединённых Штатов разделить Латинскую Америку.

«Как и всегда, Соединённые Штаты нас пытаются разделить. После того как был создан Союз южноамериканских наций, на нас стараются оказывать давление. Мы разрабатываем проект, который мог бы гарантировать и укреплять сотрудничество между странами Латинской Америки и Карибского бассейна», — сказал Моралес, отвечая на вопрос о роли Латинской Америки в современном мире.

Он также заявил о намерении укреплять отношения с Китаем, Россией, Европой.

«Это новая политика взаимодействия с другими континентами», — добавил президент Боливии.

Ранее Моралес осудил планы Соединённых Штатов, которые, по данным американских СМИ, якобы намерены свергнуть венесуэльского лидера Николаса Мадуро.