Могерини рассказала об условиях участия ЕС в восстановлении Сирии

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини рассказала, при каких условиях Европейский союз готов участвовать в восстановлении Сирии.

Об этом сообщает РИА Новости.

По её словам, Евросоюз готов стать одной из сторон, участвующих в восстановлении Сирии, если там будет налажен политический процесс.

«Европейский союз был бы готов внести свой вклад в восстановление Сирии, потому что для нас главная цель состоит в том, чтобы заботиться о сирийском народе внутри Сирии или за её пределами», — сказала она.

Она добавила, указанный ею политический процесс должен быть «легитимизированным со стороны международного сообщества».

«Поэтому я надеюсь, что это может быть так, я вижу «окно» возможностей, если ситуация в Идлибе будет развиваться согласно подписанному (Россией и Турцией. — RT) меморандуму, конституционный комитет сможет начать работу для начала политического процесса и вовлечения международного сообщества, и если этого не произойдёт, я не думаю, что у нас будет возможность, пространство», — заключила глава дипломатии ЕС.

Ранее в Армении заявили о готовности помочь в восстановлении Сирии.