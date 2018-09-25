Могерини рассказала об условиях участия ЕС в восстановлении Сирии
Об этом сообщает РИА Новости.
По её словам, Евросоюз готов стать одной из сторон, участвующих в восстановлении Сирии, если там будет налажен политический процесс.
«Европейский союз был бы готов внести свой вклад в восстановление Сирии, потому что для нас главная цель состоит в том, чтобы заботиться о сирийском народе внутри Сирии или за её пределами», — сказала она.
Она добавила, указанный ею политический процесс должен быть «легитимизированным со стороны международного сообщества».
«Поэтому я надеюсь, что это может быть так, я вижу «окно» возможностей, если ситуация в Идлибе будет развиваться согласно подписанному (Россией и Турцией. — RT) меморандуму, конституционный комитет сможет начать работу для начала политического процесса и вовлечения международного сообщества, и если этого не произойдёт, я не думаю, что у нас будет возможность, пространство», — заключила глава дипломатии ЕС.
Ранее в Армении заявили о готовности помочь в восстановлении Сирии.