В Армении заявили о готовности помочь в восстановлении Сирии

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Армения готова помочь в восстановлении Сирии. Об этом заявил спикер армянского парламента Ара Баблоян на встрече с сирийским послом Мохамедом Хадж Ибрагимом.
В Армении заявили о готовности помочь в восстановлении Сирии
  • Reuters

«Армения готова участвовать в работах по восстановлению дружественной Сирии», — цитирует Баблояна пресс-служба парламента.

Как отмечается, во время встречи Ибрагим поблагодарил спикера за приём, заверив, что существуют возможности для развития отношений между Арменией и Сирией во всех сферах.

«Посол высоко оценил эффективное сотрудничество между двумя странами, отметил, что в экономической сфере есть неиспользованный потенциал», — говорится в сообщении.

Ранее в Центре по примирению враждующих сторон в САР отметили, что призывы России были услышаны и «к гуманитарной составляющей подключились страны СНГ».

Как подчёркивалось, армянская сторона направила в Сирию гуманитарную помощь в виде 30 т продовольствия. 

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