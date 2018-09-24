Эксперт оценил решение ЕК подать в суд на Польшу

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Политолог Максим Жаров в беседе с ФАН оценил решение Еврокомиссии подать иск в суд Евросоюза на Польшу из-за проводимой в стране судебной реформы.
Эксперт оценил решение ЕК подать в суд на Польшу
  • Reuters

«Евросоюз давно и безуспешно пытается заставить Польшу и Венгрию соблюдать неписаные правила поведения для «младших» членов этого сообщества», — заявил он.

Как отметил эксперт, пока ещё ни одна такая попытка не привела к успеху, и более того, всё больше стран берут пример с Варшавы и Будапешта.

В качестве одного из примеров Жаров привёл разногласия внутри ЕС по поводу необходимости дальнейшего продления антироссийских санкций.

«Кризис внутри ЕС давно стал фактом, поэтому судебный иск евробюрократии против Варшавы только усиливает одну из многочисленных линий разлома в этом объединении», — добавил Жаров.

Ранее сообщалось, что ЕК просит суд принять временные меры до тех пор, пока он не вынесет решения по делу, и подчёркивает, что польский закон несовместим с законодательством ЕС.

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