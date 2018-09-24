В Совфеде назвали провокацией задержание россиянина в Норвегии

Короткая ссылка
Вице-спикер Совета Федерации России Ильяс Умаханов заявил, что задержание в Норвегии сотрудника аппарата Совфеда Михаила Бочкарёва похоже на провокацию. Об этом информирует ТАСС.
В Совфеде назвали провокацией задержание россиянина в Норвегии
  • РИА Новости

«(Это задержание) очень похоже на провокацию. Мы без внимания это не оставим, конечно», — сказал Умаханов.

По его мнению, если по приглашению норвежского парламента приезжает и необоснованно задерживается представитель другой страны, то таким образом «разрушается ткань межпарламентского взаимодействия».

Ранее МИД России выразил послу Норвегии Руне Ресаланду протест в связи с задержанием российского гражданина по фальшивому обвинению в разведывательной деятельности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить