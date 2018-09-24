В Совфеде назвали провокацией задержание россиянина в Норвегии
- РИА Новости
«(Это задержание) очень похоже на провокацию. Мы без внимания это не оставим, конечно», — сказал Умаханов.
По его мнению, если по приглашению норвежского парламента приезжает и необоснованно задерживается представитель другой страны, то таким образом «разрушается ткань межпарламентского взаимодействия».
Ранее МИД России выразил послу Норвегии Руне Ресаланду протест в связи с задержанием российского гражданина по фальшивому обвинению в разведывательной деятельности.