В испанском порту задержали судно из России

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В Испании в порту Мотриль задержали судно «Заполярье», принадлежащее ОАО «Мурманское морское пароходство». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на координатора Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в Испании Лус Бас.
В испанском порту задержали судно из России
  • РИА Новости

Судно находилось у берегов Сеуты с 1 июля, оно загрузило 22 тонны технической соли для дорог и планировало направиться в британский Тис. 

Отмечается, что из-за возникших у судовладельца финансовых проблем и отсутствия топлива оно так и не смогло отправиться в Тис. Также у судна 14 августа истекла большая часть сертификатов. На прошлой неделе его направили в порт Мотриля.

«При таких обстоятельствах судно не может плыть до тех пор, пока не будет проведена инспекция, а также не будет подтверждена безопасность судна в соответствии с требованиями Международной морской организации», — заявила Бас. 

Она добавила, что испанские власти задержали судно до разрешения ситуации в рамках Парижского меморандума о взаимопонимании по контролю судов государством порта.

Ранее стало известно, что власти Дании арестовали российское судно «Новая Земля».

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