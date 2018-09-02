Власти Дании арестовали российское судно «Новая Земля»
«На борту судна 19 россиян, дальнейшая судьба которых, как и многих других моряков компании, неизвестна», — говорится в сообщении на сайте Российского союза моряков.
Как отмечается, «Новая земля» — не первое судно Мурманского морского пароходства, арестованное за границей. В частности, с середины июля теплоход «Заполярье» стоит у берегов испанского города Сеута.
В конце июня сообщалось, что российское судно «Палладий» задержано в южнокорейском Пусане за долги по зарплате морякам.