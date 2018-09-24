Трамп встретится с заместителем генпрокурора США на фоне сообщений о его отставке

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Американский лидер Дональд Трамп 27 сентября проведёт встречу с заместителем генерального прокурора США Родом Розенстайном на фоне сообщений о его отставке.
Трамп встретится с заместителем генпрокурора США на фоне сообщений о его отставке
  • Reuters

Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-секретарём Белого дома Сарой Сандерс.

«По запросу первого замгенпрокурора Рода Розенстайна он и президент Трамп провели разговор, чтобы обсудить последние сообщения в новостях. Поскольку президент находится на Генеральной Ассамблее ООН и его расписание плотное, они встретятся в четверг, когда президент вернётся в Вашингтон», — отметили в Белом доме.

Ранее СМИ писали, что Розенстайн может подать в отставку с поста заместителя генерального прокурора США. 

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