Богданов и посол Сирии обсудили усилия по нормализации ситуации в САР

Заместитель министра иностранных дел России, спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов провёл переговоры с послом Сирии в Москве Риядом Хаддадом.

Как информирует МИД России, в ходе беседы, состоявшейся по инициативе сирийской стороны, состоялся обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии и вокруг неё.

Отмечается, что подчёркивалась безальтернативность политического урегулирования в Сирии с учётом итогов Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.

Российская сторона подтвердила нацеленность на дальнейшие совместные с Сирией усилия по достижению долгосрочной нормализации в САР, обеспечению её единства и территориальной целостности, в частности с учётом трёхсторонней встречи Россия — Турция — Иран в Тегеране и российско-турецкого саммита в Сочи.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия передаст Сирии С-300 в течение двух недель.