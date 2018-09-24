Богданов и посол Сирии обсудили усилия по нормализации ситуации в САР

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Заместитель министра иностранных дел России, спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов провёл переговоры с послом Сирии в Москве Риядом Хаддадом.
Богданов и посол Сирии обсудили усилия по нормализации ситуации в САР
  • РИА Новости

Как информирует МИД России, в ходе беседы, состоявшейся по инициативе сирийской стороны, состоялся обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии и вокруг неё. 

Отмечается, что подчёркивалась безальтернативность политического урегулирования в Сирии с учётом итогов Конгресса сирийского национального диалога в Сочи. 

Российская сторона подтвердила нацеленность на дальнейшие совместные с Сирией усилия по достижению долгосрочной нормализации в САР, обеспечению её единства и территориальной целостности, в частности с учётом трёхсторонней встречи Россия — Турция — Иран в Тегеране и российско-турецкого саммита в Сочи.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия передаст Сирии С-300 в течение двух недель.

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