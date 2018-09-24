В Совфеде оценили решение о поставке С-300 в Сирию

Член Совета Федерации Игорь Морозов в беседе с ФАН оценил решение о поставке современного зенитного ракетного комплекса С-300 в Сирию.

По словам сенатора, это существенно усилит систему сирийской ПВО.

«После трагедии с российским Ил-20, я думаю, наступило время корректировки договорённостей по предотвращению опасных инцидентов», — отметил он.

Со своей стороны, эксперт ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в беседе с Пятым каналом сказал, что специалисты в Израиле понимают, что С-300 — это очень эффективный комплекс.

«Надо выстраивать новые отношения», — заявил он.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что действия израильских лётчиков вынуждают Россию принимать дополнительные эффективные меры по обеспечению безопасности российских военнослужащих в Сирии.