МИД Мексики отверг обвинения в причастности к покушению на Мадуро
«Правительство Мексики через МИД категорически отвергает необоснованные обвинения...в части предполагаемого участия нашего дипломатического персонала в Каракасе в возможном покушении на президента Николаса Мадуро», — говорится в заявлении.
5 августа сообщалось, что во время парада по случаю годовщины образования национальной гвардии Венесуэлы в Каракасе на Мадуро было совершено покушение.
Впоследствии стало известно, что подпольная группировка «Фланелевые солдаты» взяла на себя ответственность за попытку покушения.