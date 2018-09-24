МИД Мексики отверг обвинения в причастности к покушению на Мадуро

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Министерство иностранных дел Мексики заявило о том, что правительство страны отвергает обвинения в причастности к покушению на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которое произошло в начале августа.

«Правительство Мексики через МИД категорически отвергает необоснованные обвинения...в части предполагаемого участия нашего дипломатического персонала в Каракасе в возможном покушении на президента Николаса Мадуро», — говорится в заявлении.

5 августа сообщалось, что во время парада по случаю годовщины образования национальной гвардии Венесуэлы в Каракасе на Мадуро было совершено покушение.

Впоследствии стало известно, что подпольная группировка «Фланелевые солдаты» взяла на себя ответственность за попытку покушения.

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