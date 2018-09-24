Помпео: Россия не приносит пользу ни на Украине, ни в Сирии

Госсекретарь США Майк Помпео полагает, что Россия «не приносит пользу» ни на Украине, ни в Сирии. Об этом он заявил в ходе беседы с телеканалом NBC.

«В мире есть различные места, где наши интересы совпадают, но, конечно, не ценности, в этом Россия сильно отличается от нашей страны. От них нет пользы ни на Украине, ни в Сирии», — сказал он.

Госсекретарь отметил, что США недавно ввели санкции в отношении Китая из-за закупок российского оружия. По его словам, это было сделано в том числе «для противодействия злонамеренным действиям России».

Ранее в Госдепе заявили, что США поддерживают каналы взаимодействия с Россией по вопросам Сирии, Украины, контроля за вооружениями и стратегической стабильности.

В конце сентября США ввели санкции в отношении департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая, а также его главы Ли Шанфу. Ограничения были введены из-за сделок по покупке российских самолётов и ракетных систем С-400​​​.

Руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский в беседе с НСН прокомментировал данный шаг американских властей.