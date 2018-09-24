Во Флоренции напали на художницу Марину Абрамович

Гражданин Чехии напал на сербскую художницу Марину Абрамович на её выставке в итальянском городе Флоренция.

Об этом сообщает La Repubblica.

Отмечается, что инцидент произошёл, когда художница покидала свою выставку в здании дворца Палаццо Строцци. 51-летний мужчина ударил Абрамович по голове одной из картин с её собственным изображением.

По данным издания, нападавший был задержан полицией на месте происшествия.

В конце мая картина русского художника-живописца Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» подверглась акту вандализма. Злоумышленник нанёс несколько ударов по полотну металлической стойкой ограждения, порвав холст в трёх местах.