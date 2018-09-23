СМИ: Число погибших в результате крушения парома в Танзании возросло до 225
- Reuters
Отмечается, что к настоящему моменту установлены личности 171 погибшего.
В воскресенье, 23 сентября, были обнаружены тела ещё семи человек.
Ранее сообщалось, что сотрудники экстренных служб обнаружили в трюме затонувшего в Танзании парома пассажира, который заперся в помещении в момент ЧП.
Инцидент произошёл 21 сентября.
СМИ передавали, что судно способно перевозить около 100 человек и 25 тонн груза, однако в момент затопления на нём находились более 400 пассажиров.