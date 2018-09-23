СМИ: Число погибших в результате крушения парома в Танзании возросло до 225

Число погибших в результате крушения парома на озере Виктория в Танзании возросло до 225. Об этом сообщает The Citizen со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что к настоящему моменту установлены личности 171 погибшего.

В воскресенье, 23 сентября, были обнаружены тела ещё семи человек.

Ранее сообщалось, что сотрудники экстренных служб обнаружили в трюме затонувшего в Танзании парома пассажира, который заперся в помещении в момент ЧП.

Инцидент произошёл 21 сентября.

СМИ передавали, что судно способно перевозить около 100 человек и 25 тонн груза, однако в момент затопления на нём находились более 400 пассажиров.