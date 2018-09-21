В Танзании объявлен четырёхдневный траур из-за крушения парома
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Как передаёт AFP, Магуфули пообещал, что виновные в трагедии понесут наказание.
«Те, кто несёт ответственность за это, будут, безусловно, наказаны. Эта халатность стоила нам такого количества человеческих жизней!» — сказал он.
Он отметил, что приказал арестовать всех, кто участвовал в управлении паромом, и «аресты уже начались».
При крушении парома на озере Виктория погибли более 130 человек.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования.