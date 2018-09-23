Глава МИД ФРГ: в ЕС узнают о некоторых решениях США из Twitter
- Reuters
Об этом Маас сказал агентству DPA.
«Мы узнаём о некоторых решениях из Twitter... Иногда у меня создаётся впечатление, что и в США узнают о решениях Белого дома через Twitter. Это меняет сотрудничество», — цитирует его RT Deutsch.
По его словам, ранее важные вопросы США и ЕС решали при тесном согласовании на всех уровнях, однако в настоящий момент «этого всё меньше».
Ранее Маас заявил, что Европа должна отстаивать собственные интересы на фоне политики Соединённых Штатов в сфере торговли.