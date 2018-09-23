Эксперт рассказал о просьбе Израиля к России не поставлять С-300 в Сирию

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Россия пошла навстречу израильской стороне, прекратив контракт с Сирией по поставке систем ЗРК С-300, которые могли бы перекрыть зоной поражения всю территорию Израиля, рассказал член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Виктор Мураховский.

Об этом он сказал, комментируя российско-израильские отношения до инцидента с крушением российского самолёта Ил-20 в Сирии. 

«Он (Израиль. — RT) заявил о своих озабоченностях, когда Россией был подписан в 2010 году контракт с Сирией», — пояснил Мураховский.

Специалист отметил, что основным опасением израильской стороны было то, что принадлежащие Сирии комплексы С-300 «перекроют своим радиолокационным полем и зоной поражения комплексов практически всю территорию Израиля».

Мураховский подчеркнул, что израильская сторона «убедительно и слёзно» попросила Россию «не выполнять этот контракт».

«Мы пошли навстречу. Мы этот контракт приостановили сначала, затем прекратили. Вернули $400 млн, которые в нашем родном кармане уже лежали, между прочим... Понесли определённые репутационные издержки», — рассказал эксперт.

Ранее Минобороны России назвало враждебными действия ВВС Израиля в отношении российского Ил-20, который был сбит в Сирии. 

Как рассказали в ведомстве, по просьбе Израиля Россия в Сирии неоднократно «снимала опасения» относительно возможной передачи «чувствительных» образцов продукции военного назначения, поставленных из России в САР, третьей стороне.

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