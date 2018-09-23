Ирак осудил теракт на военном параде в Иране

МИД Ирака выступил с осуждением теракта на военном параде в иранском городе Ахваз, заявил представитель внешнеполитического ведомства Ахмад Махджуб.

«МИД Ирака жёстко осуждает теракт в иранском Ахвазе на военном параде, унёсший жизни членов органов безопасности и мирных жителей», — цитирует РИА Новости дипломата.

Он также напомнил неизменную позицию Ирака «о неприятии насилия, каковы бы ни были поводы и причины, где бы то ни было.

«Такое насилие ведёт к подрыву безопасности и стабильности в государстве», — добавил он.

22 сентября в городе Ахваз в провинции Хузестан боевики открыли огонь во время военного парада, приуроченного к годовщине начала Ирано-иракской войны 1980—1988 годов.

Погибли не менее 24 человек, пострадали более 50.